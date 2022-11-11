Metin Öztürk'ten eşleşme yorumu!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Anakara Keçiörengücü eşleşmesi sonrası konuştu.



Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Tüm rakiplerle oynayacağız. Hepsi kıymetli. Türkiye Kupası'nın farklı liglerdeki takımlarla bir araya gelip kaynaşma avantajı var. Bu futbolun güzelliğini gösteriyor. Sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Bu yüzden biz kupayı bu anlamda önemsiyoruz." dedi.



ROSS'UN SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA



Ross'un 2 ay sahalardan uzak kalacağını söyleyen Öztürk, "Hep aynı şeyi söylüyoruz aman sakatlık olmasın diye. Kastamonu maçını sakat olmadan atlattık ama maalesef Ofspor maçında Ross sakatlandı ve 2 ay yok. Sporcu sağlığı bizim için önemli. Buradan kendisine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah hiçbir takımda sakatlık olmaz. Kupa hocamız Okan Buruk için Galatasaray'daki derin kadroyu rotasyonlu oynatması için bir fırsat. " ifadelerini kullandı.



Metin Öztürk ayrıca, "Başakşehir maçı zor. Ne kadar kuvvetli bir takım olduğunu görüyoruz. Sadece Başakşehir değil, belki de 7-8 takım son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verecek. Süper bir lig olacak. Biz memnunuz. Umut ediyorum ki top çizgiyi geçer ve kazanan biz oluruz." açıklamasını yaptı.





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