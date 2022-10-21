Metin Öztürk: 'Kupa Galatasaray'ın olacak'

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ofspor ile eşleşti. Sarı kırmızılı yönetici Metin Öztürk, kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası, coğrafyamızdaki tüm takımların birbiriyle eşleştiği sevgi ortamının bir parçası. Sadece kuradan değil, bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz iki kupaya da talibiz. Geçen hafta Kastamonulu dostlarımızı ağırladık, müthiş bir şölen havasındaydı. Of'tan gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Keyifli bir futbol şöleni olacak. Sevgi ortamına katkı sağlayacak. Tüm maçlar sakatlık olmadan seyircileri mutlu eder." dedi.



Öztürk ayrıca, "Yarın Anıtkabir ziyaretimiz var. Cumhuriyet Balomuz var sonrasında. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili de bir logo hazırladık. Lig uzun bir maraton. Tüm takımlar için hedeflerin büyük olduğu bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı malum. Adalet olduğu sürece kim şampiyon olursa olsun alkışlayacağız. Sezon sonunda hem lig şampiyonluk kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran takım Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.





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