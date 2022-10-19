Metin Akpunar: '30 dakika anca dayanabildik'

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Kastamonuspor'da teknik direktör Metin Akpunar maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a direnemediklerini söyleyen Akpunar, "Arada büyük güç farkı var. 30 dakika ancak dayanabildik. Okan Hocayı ve muhteşem taraftarı tebrik ediyorum. Kupada başarılar diliyorum. Bu ligde şampiyon olmuş muhteşem bir hocası var Galatasaray'ın. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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