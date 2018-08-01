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Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru!

Türk milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix sıralama turlarında Avrupa rekoru kırdı.

Kaynak: DHA
Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru!
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01 Ağustos 2018 16:18
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'inin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda, erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı.

Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan okçuluk Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında altın madalya kazanmıştı.

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