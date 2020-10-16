Mesut Özil'e romantik kutlama!

Mesut Özil 32 yaşına bastı. Yıldız futbolcunun eşi, romantik pozlarıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Mesut Özil'e romantik kutlama!
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16 Ekim 2020 09:19
Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, dün 32 yaşına bastı. Özil için dünya çapındaki hayranları, sosyal medyada videolu kutlama yaptı.

Mesut Özil'e en anlamlı tebrik, eşi Amine Gülşe'den geldi. Güzel oyuncu, eşiyle romantik pozlarına "Hep el ele nice mutlu yaşlara kocacım. Doğum günün kutlu olsun" yazdı.

Mesut Özil ise eşinin bu paylaşımına "Sonsuza dek her şeyim. İyi ki varız" diyerek yanıt verdi.

Özil'in yaş günü şerefine eşiyle Türkiye'ye geldiği ve şimdilerde Alataçı'da olduğu konuşuluyor.









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