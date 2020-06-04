Mesut Özil 'kendi markası için' ayrılıyor

'nin transfer gündeminde yer alan, İngiltere'de "sponsor değişikliği" haberleri ile gündemde.Arsenal'in yıldız isminin, adidas ile olan 7.5 yıllık sözleşmesinin bu yaz sona ermesi sonrasında, kendi markası olan "M10" ile yola devam etmeyi planladığı kaydedildi.Kısa süre önce M10 markası için online bir alışveriş sitesi açan Mesut'un, önümüzdeki sezon farklı markalarda ayakkabılarla sahada olacağı da bildirildi.İngiltere basınında adidas'ın Mesut Özil'i "kovduğu" haberlerine tepki gösteren menajeri Erkut Söğüt, "." ifadelerini kullandı.Söğüt, Mesut'un artık özgür olduğunu da vurgularken, "Artık sadece sponsor söylediği için bir şeyleri giymek zorunda değil. Belki birkaç gün Puma giyer, sonra bir gün Nike giyer, belki Endonezya ya da Malezya'dan bir markayı girer. Kim bilir? Hepsi ona bağlı. Giymek istediği ayakkabılar var" dedi.Arsenal ile sözleşmesi önümüzdeki sezon noktalanacak olan Mesut Özil, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.