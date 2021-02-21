Mesut Özil, Göztepe maçında nasıl oynadı?

Fenerbahçe'de Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil, Göztepe maçında nasıl oynadı?
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21 Şubat 2021 21:18
Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Mesut Özil, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

90 dakika boyunca sahada kalan Özil, yüzde 64 pas atarken, 87'lik pas isabetiyle oynadı. Mücadelede şut atamayan Mesut, 4 şut pası verirken, 7 ortasının 2'sinde isabet sağlayabildi.

İşte Mesut Özil'in Göztepe maçı istatistikleri;

87: Pas İsabeti (%)
64: Pas
62: Kısa Pas
2: Uzun Pas
0: Şut
4: Şut Pası
2: İsabetli Orta
5: İsabetsiz Orta
1: Top Kapma
1: Şut Engelleme
2: Pas Arası
0: Yapılan Faul
0: Yaptığı Faul
2/8: İkili Mücadele
1/3: Hava Topu Mücadelesi



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