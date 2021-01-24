Mesut Dilsöz: 'Bu galibiyet bize ilaç oldu'

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Dilsöz, uzun bir aradan sonra galip geldiklerini hatırlatarak, "Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Hiç pozisyon vermediler. 30 puanı olan Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 yendik." diye konuştu.



Mesut Dilsöz, karakterli oyunculardan kurulu bir takımlarının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Yönetimimiz transfer yasağını kaldırttı. Ellerinden geldiğince oyuncular kadroya kattılar. Sağ bekimiz Semih Görer, altyapımızdan yetişti ve ikinci maçına çıktı. Kalecimiz de aynı şekilde. Sonradan giren oyuncular da var. Güzel bir harman yapıyoruz. Akhisarsporlu taraftarların içi rahat olsun. Onlara daha iyi bir takım izleteceğiz. Umarım ilerleyen günlerde koronavirüs tedbirleri de kalkar ve hem tribün olarak hem de saha içi olarak coşkulu bir şekilde eski günlerimize döneriz. Çok acil bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet, deyim yerindeyse bize ilaç oldu. Uzun zamandır galibiyet alamıyorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum."



