Mesut Bakkal: "Bu takım ayağa kalkacak"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mesut Bakkal: 'Bu takım ayağa kalkacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 16:39
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor karşılaşmasından mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

İlk yarıda harika bir performans sergilediklerine dikkati çeken Bakkal, hiç pozisyon vermeden 3 net pozisyon bulduklarını ve bunlardan birini gole çevirdiklerini ifade etti.

İkinci yarıya dirençli başlayamadıklarını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Ersun hocayla uzun yıllar çalışan birisi olarak ikinci yarıya baskılı başlayacağını biliyorduk. Bireysel hatalardan ilk golü yedik. Çıkarken kaptırdığımız topla da ikinci golü kalemizde gördük. Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibin kolay gol bulmasını hazmedemiyorum. Süper Lig seviyesinde böyle hatalar yaparsanız cezasız kalmaz. Böyle bir maç oynandı. Şimdi takım ayağa kalmak zorunda. İlk yarı gibi direncimizi 90 dakikaya yayarsak bu takım ayağa kalkacak." 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.