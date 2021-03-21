Mesut Bakkal: 'Bu takım ayağa kalkacak'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor karşılaşmasından mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.



İlk yarıda harika bir performans sergilediklerine dikkati çeken Bakkal, hiç pozisyon vermeden 3 net pozisyon bulduklarını ve bunlardan birini gole çevirdiklerini ifade etti.



İkinci yarıya dirençli başlayamadıklarını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:



"Ersun hocayla uzun yıllar çalışan birisi olarak ikinci yarıya baskılı başlayacağını biliyorduk. Bireysel hatalardan ilk golü yedik. Çıkarken kaptırdığımız topla da ikinci golü kalemizde gördük. Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibin kolay gol bulmasını hazmedemiyorum. Süper Lig seviyesinde böyle hatalar yaparsanız cezasız kalmaz. Böyle bir maç oynandı. Şimdi takım ayağa kalmak zorunda. İlk yarı gibi direncimizi 90 dakikaya yayarsak bu takım ayağa kalkacak."



