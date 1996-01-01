Messina: "Manu, içgüdüyü akıl yürütmeyle birleştirebiliyordu"

EuroLeague kulübü Armani Milano'nun başantrenörü Ettore Messina, dört kez NBA şampiyonu ve lig efsanesi Manu Ginobili ile ilgili düşüncelerini paylaştı.



İtalyan koç, SiriusXM'de Fran Fraschilla ile "World of Basketball" podcast'inde yakın zamanda konuk olduğu sırada "içgüdüyü akıl yürütmeyle birleştirebilme" yeteneğinden ötürü Ginobili'yi övdü:



"Onu (Kinder Bologna'ya) aldığımızda, daha küçük bir kulüpten geliyordu. Ana adamımız olduğu zaman, bu tam olarak bir ders çıkarma deneyimi olmuştu. Bazen sahada çılgınca şeyler yaptığında 'ne yapıyor bu adam' derdik ama, ya skor üretiyor ya da asist yapıyordu. Bazen topu tribünlere attığı da oluyordu. Genel olarak bir ders çıkarma deneyimiydi. Hakkını vermek lazım."



"Manu ile ilgili en güzel şey, içgüdüyü akıl yürütmeyle birleştirebilme yeteneğiydi. Maç başladığında, düşünmeyi bırakıp basketbola yönelik büyük içgüdülerini takip edebiliyordu. Toplantılarda, molalarda ve benzeri ortamlarda odaklanmış oluyordu ve her şeyi işliyordu. Ayrıca ani düşüş yaşayıp, hızla geri döndüğü pek çok durum da vardı. Bu onu, şimdi olduğu gibi büyük bir oyuncu yapan şeydi."



Messina ve Ginobili hem Virtus (daha sonra Kinder) Bologna'da hem de San Antonio Spurs'ta birlikte çalışmıştı.



