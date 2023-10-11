Messi'nin koruması için açıklama: ''ABD askeri değil''

Inter Miami teknik direktörü Gerardo Martino, Lionel Messi'nin korumasının geçmişiyle ilgili söylentileri yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Messi'nin koruması için açıklama: ''ABD askeri değil''
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11 Ekim 2023 18:29
Inter Miami teknik direktörü Gerardo Martino, daha önce adı Irak ve Afganistan'da savaş deneyimi olan eski bir ABD Ordusu askeri olarak anılan Messi'nin koruması Yassin Cheuko ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İddiaları yalanlayan Martino, ''Sizinle olan bu konuşmayı, söylemeye fırsatım olmadığı şeyleri söylemek için kullanacağım. Gerçek şu ki, pek çok insan, olaya dahil olan kişiler için sorun yaratan hikayeler uyduruyor. O, hiç Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmedi. Savaşa katılmadı ve ABD ordusunun bir üyesi değildi.'' dedi.

Athletic'e konuşan Martino sözlerine devam ederek, ''O, kendini tamamen işine veren ve her zaman kendine hakim olan harika bir adam. Kendisi ekibimizin önemli bir parçası.'' şeklinde konuştu. 

Yassin Cheuko, Messi'nin özel koruması olarak karşılaşmalarda görev yapıyor.

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