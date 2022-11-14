Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj

Mertens'in Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesajı:



"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..." https://t.co/X3v74mNKZV



— Sporx (@sporx) November 14, 2022

Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."İşte o paylaşım: