Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.
Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."
İşte o paylaşım:
Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."
İşte o paylaşım:
Mertens'in Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesajı:
"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..." https://t.co/X3v74mNKZV
— Sporx (@sporx) November 14, 2022
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