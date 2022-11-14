Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj

Dries Mertens, Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj
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14 Kasım 2022 23:52
Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

İşte o paylaşım:

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