Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan ayrıldı! Fenerbahçe...

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un önemli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı kulüpten ayrıldı.



Sivasspor'dan sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş için yapılan açıklamada "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan." denildi.



25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini eline almasının ardından kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.



Sivasspor'da bu sezon 37 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



