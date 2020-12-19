Mert Hakan: "Hocam vallahi böyle olmaz"

Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Erol Bulut ile konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan: 'Hocam vallahi böyle olmaz'
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19 Aralık 2020 19:31
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı tartışma sonrası Erol Bulut ile de konuştu.

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu. Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra hocası Erol Bulut'un yanına gitti.

Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, 'Hocam vallahi böyle olmaz' dedi.



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