Mert Günok kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş teknik heyeti dünkü maçta kaleyi Mert Günok'a verdi. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı ve ağlarında toplam 7 top gördü.



Mert; Antalya ve Altay'dan 2'şer, Başakşehir'den 3 gol yerken Beşiktaş bu müsabakalarda 6 puanı çimlere gömdü. Dün akşam yedek soyunan Ersin Destanoğlu ise ligde 6 karşılaşmada görev yaptı ve 4 gole engel olamadı. 21 yaşındaki kaleci 4 maçı da gol yemeden tamamlamayı başardı.



LARİN: "DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"



İkinci yarıda oyuna dahil olan Cyle Larin, gelecek için umutlu konuştu. Kanadalı oyuncu, "İkinci yarıda daha iyiydik, kontrolü zaman zaman elimizde tuttuk ama 2 fırsat bulup 2'sinde de golü attılar. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Islak zeminde top daha iyi gider, yağış sorun değildi, biz daha iyi olmalıydık. Beşiktaş olarak nasıl bir takım olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.





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