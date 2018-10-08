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Mersin, Beşiktaşlı yıldızı transfer etti!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Burcu Çiğil'i transfer etti

Mersin, Beşiktaşlı yıldızı transfer etti!
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08 Ekim 2018 13:15
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Burcu Çiğil'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş forması giyen ve kısa forvet pozisyonunda oynayan Burcu Çiğil ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Bu sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Mersin ekibinde transfer çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon için daha önce Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte, ABD'li Tiffany Mitchell, ABD'li Ashley Walker, Melis Talay, Melis Korkmaz, Emel Ecem Güler, Gonca Karataş'ı transfer etmiş, Asena Yalçın, Sırp oyuncu Sasa Cado ve kaptan Gülşah Gümüşay ile de sözleşme yenilemişti.

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