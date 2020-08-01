Merih formasına kavuştu, Juve son maçında yenildi

İtalya Serie A'nın 38. hafta maçında şampiyon Juventus, sahasında Roma'yı konuk etti.Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Roma 3-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.Karşılaşmada gol perdesini 5. dakikada Higuain açarken 23. dakikada Kalinic maça dengeyi getirdi. 44. dakikada Diego Perottti farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi. Maçta dakikalar 52'yi gösterdiğinde Perotti bu kez ikinci golünü atarak farkı üçe çıkardı. Şampiyon Juventus bu golden sonra ise genç oyuncularını sahaya sürdü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Roma 3-1 kazandı.Milli futbolcularımızdan Merih Demiral, uzun süren sakatlığının ardından 52. dakikada sahaya dahil oldu. Bir diğer Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise 56. dakikada oyuna girdi. Roma'daki diğer Türk oyuncumuz Mert Çetin ise maça dahil olmadı.Bu sonuçla Roma sezonu 5. sırada bitirerek önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gitme şansı yakaladı ve 66 puana yükseldi. Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Juventus ise 83 puanda kaldı.