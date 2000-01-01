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Melo, NYK söylentileri için: "Pek dikkate almadım"

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, eski takımı New York Knicks'e döneceğine dair söylentiler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, eski takımı New York Knicks'e döneceğine dair söylentiler hakkında konuştu.

Carmelo'nun adı, bu ölü sezonda sık sık Knicks ile geçiyordu, ancak kendisinin geri dönmek gibi bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Bunun yerine Anthony, Portland ile başka bir anlaşmaya imza atmaya karar vermişti.

Melo, SNY TV'ye şunları söyledi:

"Bu noktada, pek fazla dikkate aldığım bir şey değildi. Knicks bazı hamlelerle, gitmek istediği yönü bulmaya çalışıyordu. Bu hamleler konusunda işleri bitmemişti. Eminim bir planları vardır. İçeri girip planlarını bozmaya çalışmanın her iki taraf için de iyi olduğunu düşünmüyorum."

Anthony, süperstar oyuncusu olduğu Knicks'te altı (2011-2017) yıl forma giymişti.


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