Portekiz Milli Takımı ve Galatasaray'ın eski futbolcularından Fernando Meira, Türkiye ile Portekiz'in Dünya Kupası Play-Off'unda eşleşmesi hakkında konuştu.



"TÜRKİYE MAÇI ZOR OLACAK"



Fernando Meira, TRT Spor'a "Türkiye maçı zor olacak. Ben de bir futbolsever olarak statat yerimi alacağım. Türkiye'nin başarılı bir teknik direktörü var. Takımın kendine güveni oldukça yüksek. Portekiz'in evinde oynaması avataj. Ancak Türkiye gibi güçlü bir milli takıma karşı oynayacak. Türkiye kollektif anlayışın olduğu, gerçek anlamda takım ruhu içinde oynuyor. Portekiz'in evinde oynadığı Sırbistan maçı iyi geçmedi. Gergin bir süreç olacak ve zorlayacaktır. Lizbon'da böyle önemli bir maçı izlemek güzel olacak. Özür diletyerek umarım kazanan biz oluruz." dedi.



"CRISTIANO RONALDO YAVAŞLADI"



Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuşan Meira "2022 Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo'nun son büyük turnuvası olacaktır. Dünya Kupası onun için son fırsat olacaktır. Performansı eskisi gibi değil. Önceden çok hızlı ve gol atan kanat oyuncusuydu. Yine de ilerleyen yaşına rağmen dünyada adından en çok bahsettiren yıldız. Rekorlar kırmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.



"GALATASARAY YOLA DEVAM EDER"



Galatasaray'ın Lazio maçı hakkında görüşlerini paylaşan sarı-kırmızılı eski futbolcu "Galatasaray'ın parçası olma hissini hiçbir zaman tarif edemem. Bu satın alınmayacak kadar önemli bir his. Galatasaray son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde pek fazla başarı gösteremedi. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle iç sahada iyi oynuyorlar. Lazio gibi güçlü bir rakiple oynayacaklar. Lazio'nun tehlikeli golcüleri var. İşleri kolay olmayacak ama Galatasaray yola devam edecektir. Bu konuda içim rahat. Galatasaray'ı her zaman sevmeye devam edeceğim. Taraftarlara selamlar." diyerek sözlerini noktaladı.





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