Mehmet Topal tarihe geçebilir

34 yaşındaki Mehmet Topal, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyon olan ilk oyuncu olarak yeni bir rekora imza atabilir.

, Fotoğraf; AA
Mehmet Topal tarihe geçebilir
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08 Temmuz 2020 12:49
Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal, 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk Türk futbolcu olabilir.

34 yaşındaki oyuncu 2007- 08'de Galatasaray formasıyla, 2013-14'te ise Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon da Medipol Başakşehir ile mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.

Mehmet Topal, bu sezon Başakşehir forması ile 28 resmi maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda takımına 1 asistlik kakı sağladı ve toplamda 1.570 dakika süre aldı.

 



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