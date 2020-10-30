Mehmet Özdilek: 'İki haftadır bireysel hatalar ön plana çıkıyor'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük maçı sonrası üzgün olduklarını söyledi.



Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "5-1'lik skorun değerlendirmesi olmaz. Rakip bizden daha fazla istedi ve hakettikleri bir galibiyet oldu. Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler. İki haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor. O anlamda canım sıkılıyor." şeklinde konuştu.



Hataların pahalıya mal olduğunu belirten Özdilek, "Biz özellikle 6 haftalık süreçte bu ligde rakiplere en az pozisyon veren takımken bugün inanılmaz derecede pozisyonlar verdik. Üzgünüz ama uzun bir maratonda kafamıza öne eğmek değil yola devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



