Mehmet Helvacı: 'CAS'a gitmek yanlış'

eski 2. Başkanı, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri ve CAS'a başvuruyla ilgili konuştu.Mehmet Helvacı, "Ben UEFA'dan kısa süre içinde bir açıklama beklemiyorum. Daha henüz gözden geçiriliyor. Bu süreci dikkatli takip etmek gerekiyor. Sürekli demeç vermemek lazım, çünkü bu açıklamalar UEFA'nın da önüne gidiyor." dedi.Helvacı sözlerini "Hepimizin ceza gelmemesi yönünde bir temennisi var. Ciddiye alınır ve gerekenler yapılırsa, cezanın değişebileceğini ama men cezası olmayacağını düşünüyorum" ifadeleriyle tamamladı.Helvacı, daha bir ceza yokken CAS'a başvurmanın yanlış olduğunu da dile getirdi.