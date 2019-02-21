Mehmet Demirkol: 'Moses'ın kariyer kazancı olabilir'

Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Rusya'da saat 20:55'de Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak. Mehmet Demirkol, BeINSports'ta Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı değerlendirdi.
Sadık ve Skrtel'in uyumundan bahseden Demirkol, "Sadık ve Skrtel arasındaki uyum güzel, verimli. Sadık yeni transfer olmasına rağmen Skrtel ile beraber uyum yakaladı. Zenit'in oyunu üzerine kurduğu Dzubya'yı Sadık ve Skrtrel ilk maçta dönüşümlü olarak durdurmayı başardı, kutlamak lazım. Zenit'in orta saha organizasyonunun çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz ve Fenerbahçe ilk maçı hem hakim hem de kontrollü oynadı. Eksik kalan şeyler var tabii. Eljif ilk maçta önünde iyi bir santrafor olmamasına rağmen çok iyi oynadı, Slimani artık oyunu bozuyor, sorun gol atamamak değil" ifadelerini kullandı.
Zenit'in Fenerbahçe karşısında orta alanı baskı altında tutmak isteyeceğini ifade eden Demirkol, "Zenit'in hocası olsam ne yaparım? Fenerbahçe'nin ne yapacağı zaten belli, Dzubya'ya gelen topları kesmeye çalışacak. Fenerbahçe zaten kontrollü oynayacak ve Avrupa'da oynamak zaten bunu gerektiriyor. Avrupa işi kontrol işi. Zenit hocasının yerinde olsam, başka bir oyun oynarım, daha baskılı oynarım ve Fenerbahçe'nin orta sahasının oyun kurmasını engellemeye çalışırım. Alan markajı ile Fenerbahçe bozulmaya çalışılacak. Fenerbahçe'nin enerjisini de daha ekonomik kullanmak zorunda. Fenerbahçe 60'dan sonra düşüyordu, şu anda belirli oranda ayata kalabiliyor" dedi.
Moses'i da değerlendiren Demirkol, "Moses, bütün süratına rağmen topu ayağına istiyor. Eğer Ersun Yanal bunu değiştirebilirse, Moses önüne atılan topları başarırsa sadece Fenerbahçe için değil, kariyeri için de büyük kazancı olur. Burak Yılmaz bekler mesela ama Moses'ın süratinde böyle bir şey söz konusu değil. Moses ayağına istiyor" dedi.
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Sadık ve Skrtel'in uyumundan bahseden Demirkol, "Sadık ve Skrtel arasındaki uyum güzel, verimli. Sadık yeni transfer olmasına rağmen Skrtel ile beraber uyum yakaladı. Zenit'in oyunu üzerine kurduğu Dzubya'yı Sadık ve Skrtrel ilk maçta dönüşümlü olarak durdurmayı başardı, kutlamak lazım. Zenit'in orta saha organizasyonunun çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz ve Fenerbahçe ilk maçı hem hakim hem de kontrollü oynadı. Eksik kalan şeyler var tabii. Eljif ilk maçta önünde iyi bir santrafor olmamasına rağmen çok iyi oynadı, Slimani artık oyunu bozuyor, sorun gol atamamak değil" ifadelerini kullandı.
Zenit'in Fenerbahçe karşısında orta alanı baskı altında tutmak isteyeceğini ifade eden Demirkol, "Zenit'in hocası olsam ne yaparım? Fenerbahçe'nin ne yapacağı zaten belli, Dzubya'ya gelen topları kesmeye çalışacak. Fenerbahçe zaten kontrollü oynayacak ve Avrupa'da oynamak zaten bunu gerektiriyor. Avrupa işi kontrol işi. Zenit hocasının yerinde olsam, başka bir oyun oynarım, daha baskılı oynarım ve Fenerbahçe'nin orta sahasının oyun kurmasını engellemeye çalışırım. Alan markajı ile Fenerbahçe bozulmaya çalışılacak. Fenerbahçe'nin enerjisini de daha ekonomik kullanmak zorunda. Fenerbahçe 60'dan sonra düşüyordu, şu anda belirli oranda ayata kalabiliyor" dedi.
Moses'i da değerlendiren Demirkol, "Moses, bütün süratına rağmen topu ayağına istiyor. Eğer Ersun Yanal bunu değiştirebilirse, Moses önüne atılan topları başarırsa sadece Fenerbahçe için değil, kariyeri için de büyük kazancı olur. Burak Yılmaz bekler mesela ama Moses'ın süratinde böyle bir şey söz konusu değil. Moses ayağına istiyor" dedi.
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