Mehmet Demirkol: 'Moses'ın kariyer kazancı olabilir'

Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Rusya'da saat 20:55'de Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak. Mehmet Demirkol, BeINSports'ta Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı değerlendirdi.Sadık ve Skrtel'in uyumundan bahseden Demirkol, "Sadık ve Skrtel arasındaki uyum güzel, verimli. Sadık yeni transfer olmasına rağmen Skrtel ile beraber uyum yakaladı. Zenit'in oyunu üzerine kurduğu Dzubya'yı Sadık ve Skrtrel ilk maçta dönüşümlü olarak durdurmayı başardı, kutlamak lazım. Zı, Slimani artık oyunu bozuyor, sorun gol atamamak değil" ifadelerini kullandı.Zenit'in Fenerbahçe karşısında orta alanı baskı altında tutmak isteyeceğini ifade eden Demirkol, "Zenit'in hocası olsam ne yaparım? Fenerbahçe'nin ne yapacağı zaten belli, Dzubya'ya gelen topları kesmeye çalışacak. Fenerbahçe zaten kontrollü oynayacak ve Avrupa'da oynamak zaten bunu gerektiriyor.Fenerbahçe'nin enerjisini de daha ekonomik kullanmak zorunda. Fenerbahçe 60'dan sonra düşüyordu, şu anda belirli oranda ayata kalabiliyor" dedi.Moses'i da değerlendiren Demirkol, "Moses, bütün süratına rağmen topu ayağına istiyor.. Moses ayağına istiyor" dedi.