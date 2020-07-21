Mehmet Demirkol: 'Burak, Lille'e giderse şaşırmam!'

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaşlı Burak Yılmaz'ın yabancı sınırı sözlerini ve 34 yaşındaki golcü hakkında çıkan transfer iddiaları için beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu.



"BURAK HEM HAKLI HEM HAKSIZ"



Yıldız futbolcunun yabancı sınırı sözleriyle ilgili konuşan Demirkol, "Burak, yabancı sınırı konusunda bir şey söylemiş, onu anlarım ben. "Sen benim hakkımı neden savunmuyorsun" diyor. Burak söyler bunu çünkü Burak bundan para kazanacak. Burak hem haklı hem haksız. "Yabancı, ihtar çekiyor ve gidiyor, FIFA'ya başvurup parasını alıyor. Ben içeride dönen sistemde yapamıyorum." diyor. Anladım da bu haklar verilmez, alınır. Gelin bir araya, çıkmayın 2 hafta maçlara, "Onlara neyse bize de o" diyin, bitsin iş. Sen orada bir sendika oluşturmadan haklarını alamazsın tabii ki. Güçlü bir organizasyonla haklarını alırsın. Burak bilmiyor mu neyin ne olduğunu? Biliyor. Yılların tecrübesi, büyük takımların tamamında oynadı, daha fazlasını da yaptı, çok yetenekli, hala ülkenin 1 numaralı santrforu. Mesela Fransa'ya transfer olacak, orada da Fransızlar'ı mı korusun?" ifadelerini kullandı.



"BURAK, ÇİN'DEN TERCİH EDİLDİ"



Burak Yılmaz'ın uzun yıllar iyi performans gösterdiğini vurgulayan Mehmet Demirkol, "Burak, aktif bir futbolcu olarak "Benim de arkadaşlarımın da çıkarı korunsun" diyor. Burak, daha önce açıkyüreklilikle, "Benim milli takımdaki arkadaşlarım, futbolu bırakmak zorunda kaldı yabancı serbestliği yüzünden" demişti. Haklı bir taraftan, adam 5-6 sene daha oynayacaktı, yabancılar gelince seviyesinin düşük olduğu ortaya çıktı ve futbolu bırakmak zorunda kaldı. Mücadeleye girmedi, ben gideyim Belçika'da oynayayım demedi bir kısmı. Burak, Çin'den tercih edildi, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterdi, Premier Lig'e transferi söz konusuydu. Yüksek rekabet seviyesinde futbol oynarsan Burak gibi, başarılı olursun." şeklinde konuştu.



"LILLE'E GİDERSE ŞAŞIRMAM"



Siyah - beyazlı santrforun Lille'e transferi için çıkan iddialarını da değerlendiren spor yorumcusu, "Burak'ın başka opsiyonları da olabilir. Burak Yılmaz, kafaya koyduğu zaman dünyanın her yerinde oynayabilir. Lille'e transferi olursa şaşırmam. Bu evrensel rekabetin içinde var olabileceğine inandığı sürece yapar. Burak, "Ben, Beşiktaş'tan ayrılıyorum" dese çıkmaz mı talipler? Çıkar." dedi.



