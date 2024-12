Mehmet Altıparmak: 'Oynadığımız oyundan memnunum'

Esenler Erokspor'un çalıştırıcısı Mehmet Altıparmak, sahalarında Bandırmaspor ile 1-1 berabare kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ikinci yarıda daha önde oynadıklarını söyledi.



Mehmet Altıparmak, Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Altıparmak, berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Son 6 haftadır mükemmele yakın futbol oynuyoruz. İlk 15-20 dakika hariç mükemmel oynadık. Golden sonra sistemi değiştirdik. Sonra her anlamda Teksüt Bandırmaspor'u sahadan sildik. Takımım her şeyi yaptı. Teksüt Bandırmaspor da çok iyi mücadele etti. Bize uymayan bir hakem yönetimi vardı. Rica ediyorum pozisyonu herkes izlesin. Hakemlerimizin görüşlerini yenileyelim. Bu tarz pozisyonlar olursa maçlar bitmez. Çok komik bir şekilde golümüzü yediler. Biz, galibiyet için her şeyi yaptık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Geçen hafta liderliği Kocaelispor'dan Bandırma'ya vermiştik. Şimdi de liderliği Bandırma'dan Kocaelispor'a verdik. Şimdi bir araya gireceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Hedeflediğimiz yerde değiliz"



Junior Fernandes'in oyuna girmesiyle daha diri bir hale geldiklerini vurgulayan Altıparmak, "İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Hedeflediğimiz yerde değiliz. Bizim maçları seyrederseniz puanımızın liderden daha fazla olması gerektiğini anlarsınız. Bizim maçları yöneten hakemlerden şikayetçiyiz. Bana 'Faul var gibiydi.' diyor. 'Gibiydi' diye bir şey yok. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Maç oynandı ve bitti. Bizim ülkede ligler, ikinci yarıda başlar. Kim küme düşecek, kim şampiyon olacak belli değil. Son 6-7 haftadır oynadığımız oyundan memnunum. Sadece istediğimiz sonuçları alamadık." diye konuştu.