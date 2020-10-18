Mehmet Altıparmak: 'Daha üstün taraf Kasımpaşa'ydı'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Karagümrük maçı sonrasında iyi oynayan taraf olduklarını söyledi.



Derbide kazanmayı çok istediklerini belirten Altıparmak, şöyle konuştu:



"İlk 30-35 dakikalık bölümde oyunun hakimiydik. İstediğimiz pozisyonlara girdik, istediğimiz oyunu oynadık ama bir türlü golü bulamadık. İlk pozisyonlarda golü biz bulmuş olsaydık, öne geçmiş olsaydık belki maçı kazanabilirdik. İkinci yarı taktiksel olarak 2 değişiklik yaptık, çok çabuk golü bulduk. Ondan sonraki bölümde rakibi uzun top oynamaya mahkum ettik. İkinci yarıda ve özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu arada rakibinde pozisyonları var ama maçın geneline baktığınız zaman daha üstün olan daha isteyen taraf Kasımpaşa'ydı. Ama bir türlü 3 puanı alamadık. Açıkçası rakibe 1 puan verdik diyebilirim."



