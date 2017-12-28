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Medyadan menajerliğe! İki flaş isim sınava giriyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenleyeceği menajerlik sınavına medya dünyasından iki flaş isim girecek.

Kaynak: Sporx.com
Medyadan menajerliğe! İki flaş isim sınava giriyor
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28 Aralık 2017 12:12
SPORX ÖZEL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün Riva'daki merkezinde gerçekleşecek olan menajerlik sınavında futbol dünyasının yakından tanıdığı iki ünlü isim de ter dökecek.

Yaklaşık 60 kişinin gerekli harçları yatırıp evrakları tamamladıktan sonra adaylık hakkı elde ettiği menajerlik sınavında ter dökecek bu iki ünlü ismin spor dünyasının yakından tanıdığı televizyoncu Ertem Şener ve onun yanı sıra Serhat Ulueren'in eşi Şerife Deniz Ulueren'in olduğu ortaya çıktı.

Spor medyasının iki ünlü ismi bugün Riva'da gerçekleşecek olan sınavda başarılı olmaları halinde menajerlik belgesini almış olacaklar.

Yine eski televizyoncu Aykut Yıldırım, Deniz Türker ile Loran Vayloyan'ın mesleklerine nokta koyarak menajer olmalarının ardından yine medyanın iki ünlü isminin menajerliğe soyunması üzerine Sporx hem Şener hem de Ulueren'e ulaştı.

ERTEM ŞENER VE SERHAT ULUEREN'DEN AÇIKLAMA

Ertem Şener menajerlik kararıyla ilgili olarak, "Bir altın bileziğimiz kenarda dursun istedim. Bugün sınav olacak. Hayırlısı neyse o olsun" derken Serhat Ulueren de, "Eşim beden eğitimi öğretmeni. Zaten futbolla ilgileniyor. Genç yetenekler üzerinde bir çalışması var. Hatta 12 yaşındaki bir çocuğu Başakşehir'e verdi. Organizasyon ve menajerlik işi yapmak istiyor. Zaten benim de bir spor akademisi projem var onun çalışmaları sürüyor. Şu anda spor salonu inşaat çalışması sürüyor" açıklaması yaptı.

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