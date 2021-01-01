McCollum: "Takas söylentilerine hiç gücenmiyorum"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, takas görüşmelerinde adının geçmesine gücenmediğini söyledi.



Trail Blazers, playoffların ilk turunda Denver Nuggets tarafından elendikten sonra, McCollum'ın gelecek sezon başka bir takımda oynayabileceği yönünde iddialar çıkmıştı.



29 yaşındaki oyuncu, takas söylentilerinde adından söz eden kişilerden rahatsız olmadığını belirtti:



"Takas muhabbetlerinde benden bahsedenlere veya benzeri şeyler konuşanlara karşı hiç gücenmiyorum. Çünkü bu hayata atılırken, bunların hepsinin olacağının bilincindeydim. Bunun için minnettarım. Çocukluğumdan beri bu pozisyonda olma fırsatı için dua etmiştim. Hayatımı, zamanımı ve ruhumu buna adamıştım.



Bu yüzden insanlar takas edilmem gerektiği fikrine ya da izlenimine kapıldığında, hiç gücenmiyorum.



Bu sezon kaybettiğimiz doğru. Zor bir yıl geçirdik, bu yüzden bazıları değişime ihtiyacımız olduğunu düşünebilir. Fakat beni takas etmeden de kadromuzda değişiklik yaratmanın birçok yolu var."



McCollum, Trail Blazers'da oynadığı sezonu maç başına 21.3 sayı ortalamasıyla tamamlamış olsa da, sezonun başlarında ayağını kırmadan önce kesin bir All-Star gibi görünüyordu. Sakatlanmadan önce CJ, ilk 13 maçında maç başına 26.7 sayı ortalamasına sahipti.



