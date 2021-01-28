Yeni Malatya deplasmanında kötü zemine bağlı olarak sakatlanan Feghouli'ye uygulanan ileri tetkikler neticesinde, sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.Galatasaray transferin kapanmasına sayılı günler kala gaza bastı... Yönetim, sezonun ilk yarısında 9 kez ağları havalandıran Mbaye Diagne için İngiliz ekibi West Bromwich ile anlaşmaya vardı.Senegalli oyuncu, sezon sonuna kadar Premier Lig temsilcisine satın alma opsiyonuyla gidecek. G.Saray, Diagne'nin yerine ise Feyenoord'un 30 yaşındaki forveti Nicolai Jörgensen'i getiriyor. Hollanda ekibi Feyenoord'la görüşmelerde sona gelindi. 30 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Aslan, sezon sonunda da uygun bir bedelle oyuncuyu satın almak için Hollanda kulübüne teklif verdi.Jörgensen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "G.Saray söylentileri için bir şey diyemem. Kulüp menfaatlerine de uyacaksa ayrılık bir seçenek olabilir" demişti.