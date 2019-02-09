Mbappe'den Şampiyonlar Ligi itirafı; 'Yeterli değil'

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu, Fransa basınına çarpıcı açıklamalar yaptı."Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Mücadeleye devam etmeli ve asla pes etmemeliyiz. Elbet zamanımız gelecek ancak çok acele etmemeliyiz.""Gerçekten güçlü bir takım oluşturuyoruz. Ancak bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeterli değil. Çalışmaya devam etmeliyiz""Şampiyonlar Ligi'ni sahada kazanabilirsiniz. İyi bir takımız ancak sahada neler yapacağımız önemli. İşimizi çok iyi yapmalıyız"