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Mbappe'den Şampiyonlar Ligi itirafı; "Yeterli değil"

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mbappe'den Şampiyonlar Ligi itirafı; 'Yeterli değil'
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09 Şubat 2019 02:07
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransa basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları;

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Mücadeleye devam etmeli ve asla pes etmemeliyiz. Elbet zamanımız gelecek ancak çok acele etmemeliyiz."

YETERLİ DEĞİL

"Gerçekten güçlü bir takım oluşturuyoruz. Ancak bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeterli değil. Çalışmaya devam etmeliyiz"

SAHA KAZANMAK LAZIM

"Şampiyonlar Ligi'ni sahada kazanabilirsiniz. İyi bir takımız ancak sahada neler yapacağımız önemli. İşimizi çok iyi yapmalıyız"

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