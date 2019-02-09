Mbappe'den Şampiyonlar Ligi itirafı; 'Yeterli değil'

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransa basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları;
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Mücadeleye devam etmeli ve asla pes etmemeliyiz. Elbet zamanımız gelecek ancak çok acele etmemeliyiz."
YETERLİ DEĞİL
"Gerçekten güçlü bir takım oluşturuyoruz. Ancak bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeterli değil. Çalışmaya devam etmeliyiz"
SAHA KAZANMAK LAZIM
"Şampiyonlar Ligi'ni sahada kazanabilirsiniz. İyi bir takımız ancak sahada neler yapacağımız önemli. İşimizi çok iyi yapmalıyız"
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İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları;
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Mücadeleye devam etmeli ve asla pes etmemeliyiz. Elbet zamanımız gelecek ancak çok acele etmemeliyiz."
YETERLİ DEĞİL
"Gerçekten güçlü bir takım oluşturuyoruz. Ancak bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeterli değil. Çalışmaya devam etmeliyiz"
SAHA KAZANMAK LAZIM
"Şampiyonlar Ligi'ni sahada kazanabilirsiniz. İyi bir takımız ancak sahada neler yapacağımız önemli. İşimizi çok iyi yapmalıyız"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın