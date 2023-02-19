Mbappe 'Sözlerim Neymar'a değildi'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşan ve Parc des Princes'te 1-0 kaybeden PSG'de maç sonu Kylian Mbappe sert açıklamalar yaptı.



Fransız yıldız maçın ardından verdiği röportajda daha iyi beslenmeleri ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini söylemişti. Mbappe'nin bu açıklamalasından sonraki gün Neymar'ın geç saatlerde eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları paylaşılmıştı.



Kylian Mbappe, Lille ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçın ardından Bayern Münih ardından söylediği sözlere açıklık getirdi.



"Kimseye saldırmadım" diyen Mbappe, "Daha iyi uyumalıyız ve beslenmeliyiz dediğimde Neymar'ı işaret etmedim. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Çabuk dönmesini umuyorum, ona ihtiyacımız var." açıklamalarında bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ