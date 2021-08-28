Mbappe'nin Messi paylaşımı kafa karıştırdı!

"MESSI 'BU SENE KAL' DEDİ" İDDİASI

POCHETTINO'NUN AÇIKLAMASI

📸PSG'de sıradan bir gün

Mbappe➕Messi ➕Neymar



Peki Mbappe, PSG'de kalır mı?🤫 pic.twitter.com/QLmPelrniF



— Sporx (@sporx) August 28, 2021

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de'nin geleceği merakla beklenirken, yıldız isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi.Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından Lionel Messi ile antrenman sırasındaki eğlenceli anların fotoğrafını paylaştı.Kylian Mbappe'nin bu paylaşımları kafalarda "Kalıyor mu?" sorusunu oluştururken; Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.Lionel Messi'nin sözleşmesinin son senesinde olan Mbappe'ye "" dediği iddia edildi.Bu arada Real Madrid ile PSG arasındaki Mbappe görüşmelerinin krize dönüştüğü, henüz anlaşma noktasına gelinmediği vurgulandı.Mauricio Pochettino ise "Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediğini size söyledi mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.