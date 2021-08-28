Mbappe'nin Messi paylaşımı kafa karıştırdı!

Real Madrid'in ciddi şekilde transfer etmek istediği Kylian Mbappe, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe'nin Messi paylaşımı kafa karıştırdı!
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28 Ağustos 2021 18:34
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin geleceği merakla beklenirken, yıldız isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından Lionel Messi ile antrenman sırasındaki eğlenceli anların fotoğrafını paylaştı.

Kylian Mbappe'nin bu paylaşımları kafalarda "Kalıyor mu?" sorusunu oluştururken; Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

"MESSI 'BU SENE KAL' DEDİ" İDDİASI

Lionel Messi'nin sözleşmesinin son senesinde olan Mbappe'ye "Bu yıl kal ve Şampiyonlar Ligi'ni birlikte kazanalım. Gelecek yıl Madrid'e gidersin" dediği iddia edildi.

Bu arada Real Madrid ile PSG arasındaki Mbappe görüşmelerinin krize dönüştüğü, henüz anlaşma noktasına gelinmediği vurgulandı.

POCHETTINO'NUN AÇIKLAMASI

Mauricio Pochettino ise "Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediğini size söyledi mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.




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