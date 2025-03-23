Maximin'de maximum zarar!

Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kilo tartışmalarının ardından son iki maçta (Rangers, Samsunspor) kadroya giremeyen ve tavrını değiştirmediği sürece forma giymesi zor gözüken Allan Saint- Maximin'in 1 yıllık maliyeti, Fenerbahçe'ye ağır oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tüm imkânlar seferber edilerek Suudi ekibi Al-Ahli'den kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen Fransız sol kanat, birkaç maç dışında beklentilerin altında kaldı. MAAŞINI AL-AHLİ KARŞILIYOR
Saint-Maximin'e 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli verilirken maaşı geldiği kulüp Al-Ahli tarafından karşılandı. Takıma fayda sağlanması için alınan oyuncu, kârdan çok zarar ettirdi.
Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil şimdiye kadar 291.2 milyon TL hak elde eden Fenerbahçe'nin kasası 35.8 milyon TL eksi yazdı.
28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti.
Tüm imkânlar seferber edilerek Suudi ekibi Al-Ahli'den kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen Fransız sol kanat, birkaç maç dışında beklentilerin altında kaldı. MAAŞINI AL-AHLİ KARŞILIYOR
Saint-Maximin'e 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli verilirken maaşı geldiği kulüp Al-Ahli tarafından karşılandı. Takıma fayda sağlanması için alınan oyuncu, kârdan çok zarar ettirdi.
Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil şimdiye kadar 291.2 milyon TL hak elde eden Fenerbahçe'nin kasası 35.8 milyon TL eksi yazdı.
28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti.