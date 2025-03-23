Maximin'de maximum zarar!

Fransız yıldız için sezon başında 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, ligde tüm primler dahil 291.2 milyon TL kazansa da oyuncunun maliyetini karşılayamadı. Kasa 35.8 milyon TL eksi yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Maximin'de maximum zarar!
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23 Mart 2025 14:17
Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kilo tartışmalarının ardından son iki maçta (Rangers, Samsunspor) kadroya giremeyen ve tavrını değiştirmediği sürece forma giymesi zor gözüken Allan Saint- Maximin'in 1 yıllık maliyeti, Fenerbahçe'ye ağır oldu.



Tüm imkânlar seferber edilerek Suudi ekibi Al-Ahli'den kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen Fransız sol kanat, birkaç maç dışında beklentilerin altında kaldı.   MAAŞINI AL-AHLİ KARŞILIYOR

Saint-Maximin'e 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli verilirken maaşı geldiği kulüp Al-Ahli tarafından karşılandı. Takıma fayda sağlanması için alınan oyuncu, kârdan çok zarar ettirdi.

Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil şimdiye kadar 291.2 milyon TL hak elde eden Fenerbahçe'nin kasası 35.8 milyon TL eksi yazdı.

28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti. 



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