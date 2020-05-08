Max Verstappen ve Alexander Albon, Hollanda caddelerinde tur attı

Formula 1 (F1) takımlarından Red Bull Racing takımının iki pilotu Max Verstappen ve Alexander Albon, F1 araçları ile Hollanda'nın simge mekanlarını gezdi.Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 35 yıl aradan sonra bu hafta ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Hollanda Grand Prix'si için Formula 1 takımlarından Red Bull Racing'in farklı bir etkinliğe imza attı.Takımın iki pilotu Max Verstappen ve Alexander Albon, Zaandvoor Pisti'nde sonlanan Hollanda gezisine çıktı. Rotterdam Limanı'ndaki konteynırlardan başlayan yolculuğa bir süre 2018 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) şampiyonu Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings de eşlik etti.Herkese ülkesi Hollanda'dan bir parça gösterebildikleri için mutlu olduklarını belirten Max Verstappen, "." ifadelerini kullandı.Red Bull Racing'in diğer pilotu Alexander Albon ise organizasyon hakkında, "" değerlendirmesinde bulundu.