Max Strus bileğini burktu, 6 hafta yok

Cleveland Cavaliers, forveti Max Strus'un sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Max Strus bileğini burktu, 6 hafta yok
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21 Ekim 2024 11:37
Cleveland Cavaliers, forveti Max Strus'un sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Strus'un, geçtiğimiz hafta bireysel bir antrenman sırasında sakatlandığı bildirildi.

28 yaşındaki oyuncu, Cavaliers'taki ilk sezonunda 70 maçta forma giyerek kariyerinin en yüksek ortalamaları olan 12.2 sayı, 4.8 ribaund ve 4.0 asist rakamlarına ulaşmıştı.

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