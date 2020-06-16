Max Kruse'dan ameliyat sonrası mesaj

Apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den, operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi.Alman futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenerek, "İyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir süredir takımdan ayrı çalışan Max Kruse'nin acil bir şekilde ameliyata alındığını söylemişti. Ali Koç, "Max Kruse bugün, beklenmedik bir şekilde acilen 7'de ameliyata alındı, apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi, kendisine acil şifalar diliyorum. Sağlık konusunda talihsiz bir dönem yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı