22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Mauro Lemina'ya talipler çıktı!

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüplerin olduğu belirtildi.

calendar 22 Ağustos 2025 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 11:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosundaki oyunculara talipler çıkmaya devam ediyor.

TEMASA GEÇTİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Mauro Lemina için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler oldu.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF

Haberde, Gabonlu orta saha ile ilgilenen kulüplerin kısa süre içerisinde teklif yapmayı düşündüğü bilgisine yer verildi.

PİYASA DEĞERİ

Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolverhampton'dan Galatasaray'a transfer olan Lemina, forma giydiği 16 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
