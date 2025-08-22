Mauro Lemina'ya talipler çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosundaki oyunculara talipler çıkmaya devam ediyor.
TEMASA GEÇTİLER
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Mauro Lemina için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler oldu.
KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF
Haberde, Gabonlu orta saha ile ilgilenen kulüplerin kısa süre içerisinde teklif yapmayı düşündüğü bilgisine yer verildi.
PİYASA DEĞERİ
Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolverhampton'dan Galatasaray'a transfer olan Lemina, forma giydiği 16 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti.
