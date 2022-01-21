Mauricio Lemos ülkesine dönüyor!

Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle kadroya katılan ve dönemin sürpriz takviyelerinden biri olarak nitelendirilen Lemos'un ülkesine döneceği iddia edildi. Uruguay ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor.



TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ AN MESELESİ



Belçika Gazetesi Gazet van Antwerpen'in haberine göre transferin gerçekleşmesi an meselesi… Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon geçirmeyen Uruguaylı stoper, Beerschot formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.



26 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020 yılında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.



