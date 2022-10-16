İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, Aston Villa'ya konuk oldu.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini 6 ve 65. dakikalarda Mason Mount kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten Chelsea ligde 4. sırada yer aldı. 9 puanda kalan Aston Villa ise 16. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Chelsea, deplasmanda Brentford'la karşılaşacak. Aston Villa da Fulham'a konuk olacak.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini 6 ve 65. dakikalarda Mason Mount kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten Chelsea ligde 4. sırada yer aldı. 9 puanda kalan Aston Villa ise 16. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Chelsea, deplasmanda Brentford'la karşılaşacak. Aston Villa da Fulham'a konuk olacak.
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