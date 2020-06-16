Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 42'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan koronavirüs vakalarıyla ilgili yaptığı yorumun yanı sıra maskeyle sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısının 42'ye çıkarıldığını açıkladı.



Koca açıklamasında, Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanırken hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu da açıkladı.



Bakan Koca'nın açıklamasında yasak getirilen iller şu şekilde oluştu:



Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak Tunceli, Uçak, Zonguldak, Diyarbakır, ERzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa.



MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN PARA CEZASI 3150 TL



Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.



İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;



"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."



