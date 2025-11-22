21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-1
21 Kasım
Valencia-Levante
1-0
21 Kasım
Nice-Marsilya
1-5
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-0
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Marsilya'dan deplasmanda 5 gollü resital!

Ligue 1'in 13. haftasında Olimpik Marsilya, Nice'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

calendar 22 Kasım 2025 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marsilya'dan deplasmanda 5 gollü resital!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Nice, Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi Marsilya 5-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 33. ve 53.dakikada Mason Greenwood(2), 58. dakikada Timothy Weah ve 74'te Igor Paixao kaydetti.

Nice'in tek golü ise 63'te Mohamed Cho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Olimpik Marsilya ligdeki puanını 28'e çıkarırken Nice 17 puanda kaldı.

Ligue 1'in 14. haftasında Olimpik Marsilya, evinde Toulouse'u ağırlayacak. Nice ise Lorient ile deplasmanda mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.