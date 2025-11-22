Marsilya'dan deplasmanda 5 gollü resital!

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Nice, Olimpik Marsilya'yı konuk etti.



Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi Marsilya 5-1 kazandı.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 33. ve 53.dakikada Mason Greenwood(2), 58. dakikada Timothy Weah ve 74'te Igor Paixao kaydetti.



Nice'in tek golü ise 63'te Mohamed Cho'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Olimpik Marsilya ligdeki puanını 28'e çıkarırken Nice 17 puanda kaldı.



Ligue 1'in 14. haftasında Olimpik Marsilya, evinde Toulouse'u ağırlayacak. Nice ise Lorient ile deplasmanda mücadele edecek.



