Markieff Morris, OKC Thunder'da!

İLGİLİ VİDEO

Oklahoma City Thunder, Markieff Morris ile bir anlaşma yapmayı kabul ederek, playofflar için hazırlanırken forvet rotasyonuna derinlik kattı.ESPN'den Ramona Shelburne'ün Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Morris'in Thunder, Lakers, Rockets, Raptors ve birkaç diğer ilgili takım arasında seçim yaptığını bildirdi.29 yaşındaki Morris, Wizards tarafından Pelicans'a takas edilmiş ve New Orleans tarafından serbest bırakılmıştı. En son 26 Aralık'ta boyun sakatlığı geçirdikten sonra oynamamıştı. İkinci bir görüş aldıktan sonra Markieff'in doktor tarafından oynamasına izin verilmişti.Morris, bu sezon 34 maçta ortalama 11.5 sayı, 5.1 ribaund ve 1.8 asist ile oynuyor.