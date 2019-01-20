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Maria Sharapova Avusturalya Açık'a veda etti

Avusturalya Açık'ta Maria Sharapova ve Angelique Kerber 4. tura çıkamadan veda etti

Kaynak: AA
Maria Sharapova Avusturalya Açık'a veda etti
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20 Ocak 2019 16:10
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Maria Sharapova ve Angelique Kerber çeyrek finali göremeden elendi.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, ABD'li Danielle Collins'e 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi ve 4. turu geçemedi.

Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova'yı 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Avustralya Açık'ta 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çek Petra Kvitova ise ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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