Marcel Tisserand: 'Taraftarımız için Beşiktaş'ı yeneceğiz'

Marcel Tisserand, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu.Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Tisserand takım içindeki havadan bahsetti. Sezonun ilk 9 haftalık değerlendirmesini yapan başarılı savunmacı, kalan bölümünden beklentilerini de anlattı.Sözlerine Beşiktaş derbisini değerlendirerek başlayan Marcel Tisserand, "Beşiktaş maçı Fenerbahçe taraftarları için özel bir maç. Aynı şekilde benim için de özel bir maç. Galatasaray derbisinden sonra benim için ikinci derbi olacak. Ben de bu maçta oynamak istiyorum." dedi. Derbi atmosferiyle ilgiliyse Tisserand, "Almanya'da, Fransa'da oynarken takip ettiğim derbilerde oynama şansım olacak. Kendi açımdan mutluyum ama tabii ki her şeyden önce tek amacımız bu maçtan 3 puan almak olacak ve iyi bir oyunla bunu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.Derbi hazırlıklarıyla ilgili konuşan Tisserand, "Özel bir maç oynayacağız. Beşiktaş özellikle ofansif yönleri güçlü bir takım. Ofansif anlamda çok fazla şemaya sahip bir takım. Biz de aynı şekilde hocamızla beraber antrenmanlarda bu noktaları nasıl durdurabileceğimize, arkada nasıl pozisyon alacağımıza çalışıyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Tabii ki bu maçtan önce birkaç antrenmanımız daha olacak. Beşiktaş maçına kadar en formda şekilde hazırlanmak ve maça o şekilde çıkmak istiyoruz. Özel bir maç ve biz de farklı bir şekilde hazırlanıyoruz bu maça. Taraftarların da bizden beklediği galibiyet olacak. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kafamızdaki hedef sadece bu. Ligde daha çok mesafe kat etmek adına bu maçtan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz." ifadelerine değindi.Maçlara taraftar desteğinden yoksun çıkmalarını değerlendiren başarılı futbolcu, "Maçlar farklı bir havada oluyor. Bizim açımızdan üzüntü verici bu durumda oynamak. Bizimle olmalarını isterdik. Oyunumuzu oynarken bize itici güç olmalarını isterdik" dedi. Trabzonspor galibiyetinin ardından taraftarlarımızın kutlamalarıyla ilgili Tisserand, "Gerçekten şaşırdım. Özellikle pandemi döneminde taraftarlarımızın maçtan sonra bu şekilde yanımızda olması bizi gerçekten mutlu etti. Aynı şekilde ilerisi için, yapacağımız antrenmanlar için, çalışmalar için de aynı şekilde bizi cesaretlendirdi, mutlu etti. İlerisi için bize büyük bir cesaret verdi." dedi.Sezonun ilk 9 haftalık bölümünü de değerlendiren Tisserand, "Takım açısından önemli geçen 9 haftaydı. Ritim kazandığımızı düşünüyorum. Çok fazla yeni gelen oyuncumuz vardı ve birbirimize adapte olmak açısından zaman gerekliydi. Şu anda birbirimizi daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Zaten bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz. Benim açımdan bakacak olursak aldığımız galibiyetlerden ötürü gayet mutluyum. Şu anda ikinci sıradayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki maçlarda daha iyimi sergilemek istiyorum. Bu niyetim, isteğim, çalışmam bu şekilde sezon sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.Takım içindeki arkadaşlık ortamıyla ilgili Tisserand, "Bu anlamda herkesin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Takım içinde çok fazla kaliteli oyuncu var ve bu da rekabeti artırıyor. Herkes oynamak istiyor ama nihayetinde herkesin hedefi bir. Herkes olaya pozitif yaklaşıyor. Bence bu yüzden de güzel sonuçlar elde ediyoruz. Gol atıldığında yedek kulübesinde oynamayan oyuncular da aynı şekilde bu kutlamaya katılıyor ve güzel bir ortam oluşuyor. Bu birliktelikle beraber bu pozitiflik çok daha güzel şeyler katacaktır." açıklamasını yaptı. Sezonun kalan bölümünden beklentilerini ise Tisserand, "Sezon içinde çok fazla maçımız var. Bu süreç içinde herkes oynama şansı bulacak. Kazansak da bir sonraki maç çok çabuk bir şekilde geliyor. Biz de ritmimizi devam ettirmek adına konsantrasyonumuzu en üst noktada tutmamız gerekiyor." sözleriyle açıkladı.Rakiplerin hücum oyuncularının Fenerbahçe maçlarında daha agresif olduklarına vurgu yapan Tisserand, "Ofansif oyuncular benim gözümden bize karşı çok daha farklı oynuyorlar. Özellikle bize karşı oynadıkları maçlarda daha agresifler. Defansın arkasına çok daha fazla koşu deniyorlar gol atmak adına. Bizim bu noktada konsantrasyonumuzu daha da arttırmamız gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Dolayısıyla rakip takım oyuncuları bizle oynadıklarında daha agresif oluyorlar. Televizyondan diğer maçları takip ettiğimde o farkı görebiliyorum. Bize karşı biraz daha agresif oynuyorlar. Bizim de bu noktada konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Onlar da bu tip maçlarda daha hırslı oynuyorlar kendilerini göstermek adına. Şu ana kadar iyi geldik ama bu şekilde daha üstüne katarak devam etmek durumundayız." diye konuştu.Fenerbahçe'de iz bırakan bir oyuncu olmak istediğini belirten Marcel Tisserand, Teknik Direktörümüz Erol Bulut'la ilgiliyse, "Bize karşı çok yakın. Bizi her zaman cesaretlendiriyor. Zor durumda olduğumuzda motive etmek için her zaman bizimle beraber. Buraya gelmeden önce kendisiyle telefonda da konuşmuştum. O zaman da ona karşı izlenimim gayet iyiydi. Buraya geldikten sonra da bu reaksiyonları görmek sürpriz olmadı. Eminim ki hedefimize giden bu yolda o da bize bu anlamda yardım etmeye devam edecek." dedi.Marcel Tisserand, "Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kaliteli oyunculara sahibiz. Her oyuncu bu hedefe giden yolda bize katkı sağlayacaktır. Medyamız olsun, burada çalışanlar olsun, antrenmanlarda yardımcı oluyorlar bizlere. Bu anlamda huzurlu, mutlu hissediyoruz. Pandemiden dolayı şu anda taraftarlarımızdan uzaktayız ama onların arkamızda olduklarını gayet iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.