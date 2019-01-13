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Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği yeni transfer, Chaves ile son maçına çıkıyor.Galatasaray'ın özel olarak izin verdiği ve Chaves'in Tondela ile oynayacağı maçta son kez Chaves forması giyecek olan Marcao'nun maçı Bilyoner.com'dan canlı izlenebilecek.Tondela karşısında maça ilk 11'de başlayacak olan Marcao, bu maçtan sonra 14 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Taraftarların beklentisi ise Marcao'nun herhangi bir sakatlık yaşamadan son maçını çıkarması yönünde olacak...Portekiz Süper Ligi'nde Chaves forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 lig maçında forma giyip 2 gol atmıştı.Marcao'nun forma giyeceği Chaves - Tondela ve günün diğer önemli maçlarını'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.