Marcao: 'Her geçen gün daha iyi oluyorum'

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marcao, "Maça iyi başlayan bir Galatasaray vardı. 1 kez tehdit yaşadık savunmada. Maç içinde büyüdük, iyi işler yaptık. Takım olarak iyi savunma ve iyi hücum vardı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Gösterilen bu ruhtan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.



Marcao ayrıca, "Fatih Hocam, yardımcıları ve takım arkadaşlarımın verdiği destekle ben her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bireysel olarak iyiyseniz arkanızda iyi bir takım vardır. Takım olarak daha iyiye gittiğimiz için ben de daha iyiye gidiyorum." ifadelerini kullandı



