Maradona'nın sağlık durumu beklenenden hızlı iyiye gidiyor

Gittiği doktor kontrolünden sonra beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona'nın son durumunun beklenenden daha hızlı iyiye gittiği açıklandı.Buenos Aires'in kuzeyindeki Olivos kliniğindeki ameliyatı 1 saat 20 dakika süren ve kafasının içindekinedeniyle operasyon geçiren Maradona'nın durumunun hızlıca iyileşme gösterdiği belirtildi. Yakın zamanda yürüyecek kadar ayağa kalkabileceğini açıklayan özel doktoru Leopoldo Luque yaptığı açıklamada, "Çok erken olduğu için değerlendirilmeyi beklediğimiz bazı parametreler var. Ancak iyileşme seviyesi çok iyi. Bu da iyi şeyler söyleyebilmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.İyileşme sürecinin ne kadar süreceğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Luque, "Onu dün sabah ve şimdi her an görmek beni mutlu ediyor. Çünkü güzel bir iyileşme sürecinin içinde" diye konuştu.Doğum gününden 5 gün sonra kritik bir ameliyata giren Maradona'nın hayranları yıldız ismin yattığı hastanenin kapısında adeta nöbet tutuyor...