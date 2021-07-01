MANU, Sancho sonrası bir dev transfer daha yapıyor!

Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho transferini bitiren Manchester United, Real Madrid'den Varane'ın peşinde.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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MANU, Sancho sonrası bir dev transfer daha yapıyor!
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01 Temmuz 2021 17:02
Yeni sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu 85 milyon euro ödeyerek kadrosuna katan Manchester United, bir flaş transfer daha gerçekleştirmek istiyor.

ESPN'in haberine göre; Manchester United, Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ın transferinde sona yaklaştı.

Real Madrid ile 28 yaşındaki stoperin transferi için daha önce görüşme yapan Manchester United, 70 milyon euro'luk cevap almış ve bu rakamı fazla bulmuştu. Raphael Varane'ın gelecek sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Real Madrid'in rakamda indirim yapması ve imzaların atılması bekleniyor.

2011'den beri Real Madrid forması giyen Raphale Varane, 10 sezonda 360 maçta forma giydi. Varane bu maçlarda 17 gol attı ve 7 asist yaptı.


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