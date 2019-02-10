Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile eşleşen Paris Saint-Germain'e Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'den kötü haber geldi.PSG'nin Bordeaux'yu 1-0 yendiği maçta galibiyet golü atan Cavani, ilk yarının sonlarında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Golcü oyuncunun Manchester United ile oynanacak ilk maçta sahalarda olmayacağı açıklandı.PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ''Cavani için iyi haberlerim yok. Manchester United'a karşı oynayamacak.'' sözlerini kullandı. Uruguaylı forvetin, rövanş maçına yetiştirilmesi için çalışmalara başlandı.12 Şubat tarihinde Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak olan PSG'de takımın bir diğer yıldızı Neymar da sakatlığı nedeniyle zorlu maçta oynayamayacak. Neymar'ın rövanş maçına da yetişemeyeceği açıklanmıştı.