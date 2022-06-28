Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ogün Sevinç'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye Belediyespor'dan forvet Ogün Sevinç'le anlaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Ogün Sevinç'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Ogün Sevinç daha önce Alpella, Trabzonspor, Aliağa Petkimspor, İTÜ, Antalya Kepez Belediyespor, OYAK Renault, Olin Edirne, Hacettepe Üniversitesi, Uşak Sportif, Torku Konyaspor, Afyon Belediyespor, Mamak Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Fethiye Belediyespor'da mücadele etti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Ogün Sevinç'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Ogün Sevinç daha önce Alpella, Trabzonspor, Aliağa Petkimspor, İTÜ, Antalya Kepez Belediyespor, OYAK Renault, Olin Edirne, Hacettepe Üniversitesi, Uşak Sportif, Torku Konyaspor, Afyon Belediyespor, Mamak Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Fethiye Belediyespor'da mücadele etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ